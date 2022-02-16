Ревакцинацию против КВИ прошли 193 тысячи жителей Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, по состоянию на 16 февраля в области зарегистрировано 68 890 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 52 409 случая.

«За последние сутки зарегистрировано 84 случая КВИ, из них 67 симптомных и 17 бессимптомных случаев. Дети до 14 лет - 16 и 10 случаев - среди школьников. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,4% до 0,2%», - сообщили в ведомстве.

Отметим, первый компонент вакцины получили 976 942 (81%) человека, вторым привиты 885 563 (74%) жителя.

Первый компонент вакцины Комирнати (Pfizer ) получили 77 277 подростков, 3724 беременных и 13 181 женщина в период лактации. Второй компонент вакцины получили 45 639 подростков, 2427 беременных и 8211 женщин в период лактации.

Курс ревакцинации прошли 193 696 человек.