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Ревакцинацию от коронавируса детей с 5 лет одобрили в Японии
30 Августа 2022 15:00

Ревакцинацию от коронавируса детей с 5 лет одобрили в Японии

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник официально одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для ревакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

В Японии одобрили применение вакцин против нового коронавируса американских компаний Pfizer и Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Для вакцинации населения используются в основном только первые две. В середине апреля сертификат одобрения получила также вакцина американской компании Novavax.

В конце июля ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Японии превышало 180 тыс. Рекордное количество случаев заболевания регистрировали в Токио и других префектурах, включая Осаку и Фукуоку, поскольку подвариант BA.5 Omicron свирепствовал по стране.


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