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Ревакцинация жителей Бельгии от COVID-19 начнется в сентябре
17 Августа 2022 18:01

Ревакцинация жителей Бельгии от COVID-19 начнется в сентябре

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - С 12 сентября начнется ревакцинация жителей Фламандского региона Бельгии от COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийской газеты «Nieuwsblad», первые приглашения начнут отправляться жителям с начала следующей недели.

В первую очередь на ревакцинацию приглашаются: люди старше 65 лет, пациенты с ослабленным иммунитетом и медицинские работники. Далее будет приглашена остальная часть населения в порядке убывания возраста. Аналогичным образом была организована вакцинация от COVID-19 в странах Евросоюза в период начала пандемии.

К 1 ноября все жители Фламандского региона старше 18 лет должны иметь возможность пройти вакцинацию. Таким образом, порядка 1,8 млн из 4,5 млн жителей Бельгии смогут получить «бустерную» вакцину уже сентябре.

Местная пресса отмечает, что в текущей кампании ревакцинации не рассматриваются несовершеннолетние.

«Власти Бельгии все еще ждут дальнейших научных исследований по этому вопросу. Даже те, кто никогда не был привит, не получат приглашение,» - говорит глава целевой группы по вакцинации Дирк Рамакерс.

Кроме того, службы здравоохранения Бельгии учитывают, что между двумя прививками должен быть выдержан трехмесячный интервал. К примеру, жители, которые получили «бустерную» вакцину 15 июля, будут снова приглашены на осенний бустер с 15 октября.

Также сообщается, что в Бельгии, возможно, будут использованы новые вакцины от «Pfizer» и «Moderna». Поскольку они адаптированы к варианту Омикрон ВА1.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не одобрило препарат. Соответствующее решение органа ЕС ожидается в начале сентября.

Если доставка и распространение модернизированных вакцин займут от одной до двух недель, то кампанию по вакцинации можно будет начать новыми препаратами. Если же утверждение будет отложено Европейским агентством по лекарственным средством, то в Бельгии будут использоваться существующие вакцины от «Pfizer» и «Moderna».

Фото: diabetesdaily.com




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