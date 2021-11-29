Ревакцинация защищает от нового омикрон-штамма – главный инфекционист США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи сообщил Джо Байдену, что ревакцинация обеспечивает надежную защиту от нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название «омикрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе встречи в воскресенье Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали президента о последних событиях, связанных с распространением варианта COVID-19 - омикрон.

В своем докладе президенту США доктор Фаучи заявил, что по-прежнему считает, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев заболевания, вызванных омикрон-штаммом. При этом, он добавил, что для получения более точной информации о заразности, серьезности и других характеристиках этого варианта потребуется еще примерно две недели.

Доктор Фаучи также подчеркнул, что ревакцинация полностью вакцинированных людей обеспечивают самую сильную защиту от COVID.

Группа Белого дома по борьбе с COVID порекомендовала всем вакцинированным взрослым сделать повторную прививку как можно скорее. Согласно заявлению группы, все взрослые имеют право на ревакцинацию, если они были вакцинированы шесть или более месяцев назад вакцинами Pfizer или Moderna, или два месяца назад или более вакциной Johnson & Johnson. Важно отметить, что те взрослые и дети, которые еще не полностью вакцинированы, должны быть вакцинированы немедленно.

Сегодня Президент Джо Байден выступит с заявлением о новом варианте коронавирусной инфекции и тех мерах, которые администрация Белого дома собирается предпринять в связи с распространением нового штамма.

Как передает Kyodo, начиная со вторника правительство Японии вводит запрет на въезд иностранных граждан в связи с распространением нового штамма. Такие радикальные меры, по словам премьер-министра Фумио Кисида должны помочь избежать наихудшего варианта развития событий. Как заверяют власти Японии, мера временная и будет действовать до тех пор, пока ученым не удастся выяснить как можно больше информации об омикрон-штамме.

Агентство CNN добавляет, что уже по крайней мере 44 страны ввели временные ограничения на въезд из стран Южной Африки на фоне появления омикрон-штамма. В это число входят Австралия, Австрия, Германия, Израиль, Великобритания, Италия, Новая Зеландия, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швейцария и многие другие.