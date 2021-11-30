Ревакцинация в столице: 784 человека получили повторную прививку от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди получателей повторной вакцины против коронавирусной инфекции медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. Об этом на онлайн-брифинге в акимате рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«На сегодня по городу повторную вакцину против КВИ получили 784 человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений. Из них 170 человек ревакцинировались отечественной вакциной QazVac, для повторной прививки почти 500 граждан выбрали вакцину Sinofarm VeroCell», - сказал Муратов.

Глава ведомства отметил, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций и ТРЦ, ТД.

«Вакцинация и ревакцинация желающих привиться против коронавирусной инфекции проводится в 72 прививочных кабинетах, расположенных в 31 медицинских и ведомственных организациях города, 4 торговых домах и центрах («Азия Парк», «Абу Даби Плаза», «Керуен», «Евразия») и на ЖД вокзале «Нурлы Жол», - сообщил Муратов.

Он также подчеркнул важность ревакцинации, как одного из эффективных способов защиты от COVID-19.

«Вирус мутирует, и мы не можем знать, что нас ожидает дальше – насколько тяжело может протекать болезнь у человека, скорость и распространения заражения среди горожан. (…) Я бы еще раз хотел обратиться к нашим жителям с призывом все-таки получить вакцину и обезопасить себя. Конечно же, вакцинация процедура добровольного характера, но мы как врачи, напоминаем о необходимости получения прививки и ее эффективности. Как и вакцинация, ревакцинация не менее важна для защиты иммунитета», - резюмировал глава управздрава.

Напомним, на сегодня в столице оба компонента вакцины от коронавируса получили 432 тысячи человек. Ревакцинация в Нур-Султане стартовала 22 ноября.