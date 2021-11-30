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Ревакцинация в столице: 784 человека получили повторную прививку от COVID-19

30 Ноября 2021 20:53
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Ревакцинация в столице: 784 человека получили повторную прививку от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди получателей повторной вакцины против коронавирусной инфекции медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. Об этом на онлайн-брифинге в акимате рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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«На сегодня по городу повторную вакцину против КВИ получили 784 человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений. Из них 170 человек ревакцинировались отечественной вакциной QazVac, для повторной прививки почти 500 граждан выбрали вакцину Sinofarm VeroCell», - сказал Муратов.

Глава ведомства отметил, что ревакцинация проводится строго с соблюдением санитарных норм и интервала между компонентами. Повторно вакцину можно получить в пунктах вакцинации медицинских организаций и ТРЦ, ТД.

«Вакцинация и ревакцинация желающих привиться против коронавирусной инфекции проводится в 72 прививочных кабинетах, расположенных в 31 медицинских и ведомственных организациях города, 4 торговых домах и центрах («Азия Парк», «Абу Даби Плаза», «Керуен», «Евразия») и на ЖД вокзале «Нурлы Жол», - сообщил Муратов.

Он также подчеркнул важность ревакцинации, как одного из эффективных способов защиты от COVID-19.

«Вирус мутирует, и мы не можем знать, что нас ожидает дальше – насколько тяжело может протекать болезнь у человека, скорость и распространения заражения среди горожан. (…) Я бы еще раз хотел обратиться к нашим жителям с призывом все-таки получить вакцину и обезопасить себя. Конечно же, вакцинация процедура добровольного характера, но мы как врачи, напоминаем о необходимости получения прививки и ее эффективности. Как и вакцинация, ревакцинация не менее важна для защиты иммунитета», - резюмировал глава управздрава.

Напомним, на сегодня в столице оба компонента вакцины от коронавируса получили 432 тысячи человек. Ревакцинация в Нур-Султане стартовала 22 ноября.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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