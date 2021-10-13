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    17:09, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ревакцинация в Казахстане: кому и когда нужно привиться дополнительно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Данный вопрос вынесен на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:

    -лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

    -лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

    -лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной;

    -лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления.

    Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года.

    Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

    Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество для mail.ru Минздрав РК
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