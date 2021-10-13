Ревакцинация в Казахстане: кому и когда нужно привиться дополнительно
Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:
-лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
-лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
-лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной;
-лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления.
Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года.
Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.
Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.