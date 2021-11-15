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Ревакцинация усилит иммунитет - иммунолог

15 Ноября 2021 14:17
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Ревакцинация усилит иммунитет - иммунолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский иммунолог объяснила, как ревакцинация усилит иммунитет. Об этом специалист рассказала на площадке РСК Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заведующей кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. Асфендиярова, кандидата медицинских наук Эльмиры Битановой, ответственные люди пойдут и вакцинируются.

«Наблюдения показали, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, значит, повышается вероятность заболевания. Поэтому смысл ревакцинации- поддержать иммунную прослойку населения. У иммунного ответа есть свои закономерности. Каждая встреча с антигеном укрепляет клетки памяти. После бустерной вакцинации иммунитет будет сильнее», - считает иммунолог.

Э. Битанова обратилась к горожанам с призывом вакцинироваться до начала зимы и от гриппа, и от коронавируса.

«Тем, кто получил два компонента вакцины полгода назад и более, не стоит затягивать с бустерной вакцинацией. Результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация для достаточной защиты от новых штаммов. Вакцины созданы для того, чтобы усилить иммунный ответ, тем более у нас есть строгие промежутки, доказательные периоды. Мы не наслаиваем одни антитела на другие. Иммунная система тренируется, вакцины считаются тренажером для нее, - добавила спикер.

По ее словам, после вакцинации и ревакцинации иммунитет сильнее, чем после перенесенного заболевания. При этом не нужно ориентироваться на титр антител, большое значение имеет, насколько подготовлен клеточный иммунитет.

«Это опасная инфекция, с ней шутить нельзя. Раз есть такой инструмент, как бустерная вакцина, то необходимо получать ее», - подытожила Э. Битанова.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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