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Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября

10 Ноября 2021 09:25
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Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алексей Цой напомнил, что по поручению Главы государства, согласно рекомендациям комиссии по иммунизации населения республики ранее были доложены подходы к ревакцинации населения.

«Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Учитывая, чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации к ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Министр отметил, что допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса.

«С учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле месяце, все граждане республики завершившие первичную вакцинацию через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат к ревакцинации с января 2022 года. В этой связи на втором этапе к ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации», - сказал Алексей Цой.

Министр попросил акимов областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента организовать проведение ревакцинации с 22 ноября лицам из группы риска, с последующей ревакцинацией остальных групп населения в 2022 году.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к кампании ревакцинации населения.


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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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