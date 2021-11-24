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    23:25, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ревакцинация против коронавируса стартовала в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области стартовала ревакцинация населения. На первом этапе ревакцинации третью прививку от COVID-19 получат восемь категорий граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К ним относятся медики, полицейские, учителя, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники закрытых учреждений, государственные служащие, а также с лица с хроническими заболеваниями. 23 ноября в числе первых ревакцинацию прошли заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов, а также руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев», - сообщает региональная служба коммуникаций.
    «1 февраля я получила первый компонент векторной вакцины «Спутник V», через 21 день - второй компонент. Сегодня ревакцинировалась инактивированной вакциной отечественного производства QazVac, чувствую себя прекрасно. Призываю жителей региона также обезопасить родных и близких», - рассказала Бакытгуль Хаменова.
    По словам руководителя управления здравоохранения Асхана Байдувалиева, на сегодня в Атырауской области вакцинируют двумя типами вакцин: векторной и инактивированной. Векторной является «Спутник V», а все остальные вакцины - инактивированные.


    «Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуется получить спустя девять месяцев инактивированную, то есть Vero Cell или QazVac. А тем, кто получил любую инактивированную вакцину, рекомендуется спустя шесть месяцев сделать векторную вакцину «Спутник V»», - рассказал Асхан Байдувалиев.
    По последним данным, в Атырауской области первым компонентом вакцин от COVID-19 привились 248 090 человек. Второй компонент вакцин получили 226 685 жителей региона.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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