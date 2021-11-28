Ревакцинация позволит выработать достаточный уровень антител в крови - врач
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О важности ревакцинации и почему ее проводят именно в установленные сроки рассказала алматинский врач, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам заместителя главного врача алматинской поликлиники №22 Акерке Жомарт, новые штаммы коронавируса более заразны, именно поэтому рекомендована ревакцинация.
«Третья прививка позволяет выработать достаточный уровень антител в крови для того, чтобы защититься от новых штаммов. По происшествии времени у вакцинированных снижается иммунный ответ к коронавирусу, поэтому бустерную дозу должны получить все горожане старше 18 лет через 6 или 9 месяцев после введения второго этапа прививки», - рассказала врач.
А. Жомарт сообщила, что перекрестная ревакцинация не обязательна, третья прививка допускается той же вакциной, которой были получены первые две.
«Благодаря ревакцинации населения ситуация с коронавирусом станет более управляемый. Не стоит беспокоиться о том, что прививки ослабляют иммунитет организма, это мнение не соответствует действительности», - отметила она.
Всего по Алматы ревакцинированы 833 человека.
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