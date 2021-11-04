Ревакцинация от коронавируса, прививки детям: что говорят эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своими мнениями на вопросы по поводу ревакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации детей, поделились эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас говорим, что начинается бустерная (введение третьей дозы - прим.) вакцинация. Но дело в том, что большое количество наших соотечественников еще не вакцинировались в первый раз. Платформ, на которых сделаны вакцины, активируют разные звенья иммунного ответа. Ту схему, которая рекомендуется Минздравом, абсолютно приветствую. К примеру, если вакцинация была «Спутником», а бустерную вакцинацию через 9 месяцев после двух доз мы рекомендуем какой-либо другой, допустим, нашим QazVac. Потому что «Спутник» - рекомбинантная вакцина, она сидит на аденовирусе, очень хорошо активирует клеточный иммунитет, но специфичность у нее довольно узкая. А у QazVac специфичность широкая, это убитая вакцина. Менять вакцину во время бустерной вакцинации является очень обоснованным», - рассказала заведующая кафедрой общей иммунологией КАЗНМУ имени С.Д. Асфендиярова Эльмира Битанова в эфире программы «Большая неделя» на телеканале «Хабар».

Эксперт напомнила, что Глава государства рекомендовал начать кампанию ревакцинацию населения. По ее словам, есть определенная категория граждан, которые должны обязательно ревакцинироваться, также есть и добровольцы, которые хотят продлить эффективный иммунный ответ.

Эльмира Битанова в то же время объяснила, что люди обращаются с вопросами, ссылаясь на опубликованную в журнале The Lancet статью, в которой говорится, что частые вакцинации являются опасными.

«Вывод такой, что слишком частая вакцинация может привести к накоплению антител и аутоантител, которые могут привести к каким-то нежелательным последствиям. Если есть защитный титр антител, то делать этого не нужно. Нужно следовать научно-обоснованным рекомендациям», - комментирует Э. Битанова.

Также во время программы эксперты обсудили вопрос касательно вакцинации детей.

«Дети - активные участники эпидемиологической цепи, дети являются полноценными переносчиками этой инфекции, хотя болеют бессимптомно. Поэтому вакцинация детей обоснована. Другой вопрос - исследование безопасности и эффективности, и по окончанию исследования у нас вакцинация должна начаться», - считает Эльмира Битанова.

Кандидат медицинских наук, общественный деятель Бексултан Туткушев во время эфира на примере выразил мнение касательно прививки детей.

«В 90-е годы, когда Казахстан получил независимость (…), в то время вопросы вакцинации детей поступали. Потому что не было у государства денег и у нас очень большая прослойка населения детей осталась без вакцинации. Потом в конце 90-х - в начале 2000-х начали болеть и умирать ветрянкой взрослые, уже 20-25-летние», - подчеркнул Бексултан Туткушев.

А врач инфекционист высшей категории многопрофильного медицинского центра акимата города Нур-Султана Айгуль Жанабаева считает, что ревакцинироваться нужно каждые полгода.

«Если мы затрагивали вопрос по гриппу, говорим, что ежегодно прививаемся против гриппа. Так как здесь нет сезонности (в части коронавируса - прим.), нужно прививаться», - отмечает она.