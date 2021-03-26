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    10:51, 26 Март 2021 | GMT +6

    Ревакцинация от COVID-19: алматинские медработники рассказали о своем опыте

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В поликлиниках Алматы проходит ревакцинация от коронавируса. Медики поделились первыми результатами иммунизации от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам, заместителя главного врача по медицинской части (поликлиника) ГКП на ПХВ ГКБ№7 Лаззат Жумадиловой, ревакцинацию в медучреждении начали 24 марта.

    В целом, из 250 медицинских работников 90 сотрудников уже получили ревакцинацию.

    «У всех, кто получил ревакцинацию, самочувствие нормальное, жалоб не было, повышение температуры нет. Сегодня вакцинировали 55 сотрудников. В поликлинику уже поступают звонки от населения. Многие интересуются, когда начнется вакцинация жителей города. Желающих много. В первое время люди относились к вакцинации с недоверием, но уже многие готовы провакцинироваться», - отметила Лаззат Жумадилова.

    Исполняющий обязанности заведующей педиатрическим отделением ГКБ №7 города Алматы Керимбала Абитай 24 марта текущего года завершила иммунизацию, то есть получила две прививки от коронавируса. В числе всех сотрудников клиники, она прошла ревакцинацию ровно 21 день спустя после первого вакцинирования.

    «Все прошло хорошо, каких-либо реакций на вакцину или ее побочных действий у меня в оба раза не наблюдалось. Сейчас тоже чувствую себя спокойно, все в норме. Несмотря на то, что медицинские работники полностью соблюдают санитарные нормы и меры профилактики в целях личной безопасности и благополучия родных, пациентов и окружающих, максимальную защиту от заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день дает только вакцинация»,- считает Керимбала Абитай.

    Она отметила, что цель массовой вакцинации - максимальный охват населения для сдерживания дальнейшего распространения вируса и предупреждения новых заражений.

    «Я воспринимаю вакцинацию как меру личной и общественной профилактики. Ведь все мы имеем семьи, детей, есть чувство коллективной ответственности, тем более у медработников. Ведь, как уже известно, для того чтобы защититься от любой инфекции, нужен массовый охват вакцинированных и переболевших лиц. Чем больше будет вакцинированных людей, тем выше коллективный иммунитет и тем лучше для всего нашего общества. Все мы очень желаем как можно быстрее вернуться к нашему привычному образу жизни без ковида»,- подытожила врач.

    Врач общей практики ГКБ №7 Улжалгас Абдиева тоже в числе вакцинированных сотрудников второго этапа. Чувствует себя хорошо, недомогания или нежелательных реакций нет.

    «Я склоняюсь к мнению экспертов, что вакцина от COVID-19 способна защитить от тяжелой формы коронавирусной инфекции, от ее осложнений, а в лучшем случае, полностью предотвратить заражение КВИ. И если даже после прививки возможно повторное заражение коронавирусом, во всяком случае, заболевание будет протекать в более легкой форме или бессимптомно. И очень важно, как отмечают специалисты, что вакцинированные люди не смогут никого заразить»,- говорит Улжалгас Абдиева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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