+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ревакцинация охватит каждого казахстанца – Алексей Цой

12 Ноября 2021 17:59
Поделиться:
Ревакцинация охватит каждого казахстанца – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как будет проходить вакцинация препаратом Pfizer в Карагандинской области
Вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer рассматривают в Казахстане Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он объяснил такую формулировку.

«Когда наступает срок шесть-девять месяцев, эти граждане, которые были привиты, они получают ревакцинацию. В дальнейшем, по мере того, как наступает срок шесть-девять месяцев, остальные граждане тоже приходят. Здесь все в хронологическом порядке отстроено», - отметил министр.

«Единственное, мы даем возможность, если заранее кто-то увидел, что у них антитела просели и достигли нулевой отметки, мы тоже даем возможность привиться заранее. А так все идет по графику. Ревакцинация каждого гражданина охватит», - пообещал глава Минздрава.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Как будет проходить вакцинация препаратом Pfizer в Карагандинской области
Вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer рассматривают в Казахстане
Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
3 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
4 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
5 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
6 Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Читайте также
Нужен ли тест на антитела при ревакцинации – комментарий Минздрава
Почему важно ревакцинироваться, рассказал Жандарбек Бекшин
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив