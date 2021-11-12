Ревакцинация охватит каждого казахстанца – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он объяснил такую формулировку.

«Когда наступает срок шесть-девять месяцев, эти граждане, которые были привиты, они получают ревакцинацию. В дальнейшем, по мере того, как наступает срок шесть-девять месяцев, остальные граждане тоже приходят. Здесь все в хронологическом порядке отстроено», - отметил министр.

«Единственное, мы даем возможность, если заранее кто-то увидел, что у них антитела просели и достигли нулевой отметки, мы тоже даем возможность привиться заранее. А так все идет по графику. Ревакцинация каждого гражданина охватит», - пообещал глава Минздрава.