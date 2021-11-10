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Ревакцинация населения: обеспечить готовность прививочных пунктов поручил Аскар Мамин

10 Ноября 2021 10:07
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Ревакцинация населения: обеспечить готовность прививочных пунктов поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить готовность прививочных пунктов в рамках ревакцинации населения с 22 ноября поручил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться стабильной. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, а реанимационных мест – 26%. Вместе с тем, с учетом прироста заболеваемости в ряде стран Европы, а также приграничных, меры санитарных требований должны соблюдаться повсеместно», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Также Премьер-Министр поручил во всех регионах акиматам усилить работу и эффективность мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных требований.

«По допущенным нарушениям санитарного режима должны приниматься жесткие меры», - подчеркнул Аскар Мамин.

В настоящее время всего вакцинировано почти 8,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,7 млн чел.

«С 22 ноября начинается ревакцинация для ранее привитых граждан. В этой связи необходимо обеспечить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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