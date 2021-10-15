Ревакцинация идентичными вакцинами возможна - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О подходах к ревакцинации населения от коронавируса рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой ответил, может ли человек повторно получить вакцину, которой привился ранее.

«Возможна ревакцинация идентичными вакцинами, которые получали до этого», - рассказал Алексей Цой во время брифинга.

«Единственное, это будет скорее всего не компонент «Спутник V», потому что это разнодозные вакцины. У нас в правилах предусматривается, что это будут вакцины, идентичные по первой и второй дозе. То есть, на выходе уже есть «Спутник Лайт», производство которой у нас тоже уже освоено . Я думаю, что тоже в ближайшее время появится», - уточнил Алексей Цой.

Напомним, Министерством совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы к ревакцинации населения.

«Так, учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:

- лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной», - проинформировал министр.