Рев диких зверей из передвижного зоопарка напугал таразцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тему содержания животных в заезжем зоопарке активно обсуждают таразцы в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео, снятом жителями близлежащих домов 12-го микрорайона, слышны раздающиеся в ночной тишине дикие вопли животных, размещенных в передвижном зоопарке. Это видео вызвало возмущение горожан.

По словам пользователей, жуткий рев могут издавать голодные или замерзающие животные приехавшего зоопарка. Некоторые комментаторы отмечают, что это рев льва или медведя, которые, возможно, остались голодными, замерзли либо подверглись жестокому обращению.

«В проекте закона об ответственном отношении к животным содержатся нормы касательно зоопарков и передвижных зверинцев. Последние предлагается запретить». «Цирк ужаса, вдоль дороги стоит, животные реагируют ещё и на шум круглосуточно проезжающих машин, у них стресс, скорее всего», - пишут пользователи в своих комментариях.

Акимат города Тараза отреагировал на эту ситуацию, опубликовав свой ответ в социальных сетях: «Между ТОО «НТС-25» и индивидуальным предпринимателем заключен договор аренды на земельный участок, расположенный по улицу Аль-Фараби, площадью 2 500 кв. метров. Здоровье животных регулярно проверяется представителями ветеринарной службы города. По заявлению проведена проверка. При обследовании выявлено, что питание животных удовлетворительное. На каждого из хищных животных в день дается 10 кг мяса, а медведям - каша с мясом. В тот день в ночное время двери вагона, где располагались хищные животные, не были закрыты, и их грозный рёв беспокоил население. Для обеспечения ночного спокойствия населения представителю товарищества поручено обеспечить меры по максимальному успокоению животных».