Рецидив после 25 лет заключения: серийного насильника и убийцу осудили в Петропавловске

В Петропавловске cерийный насильник и убийца, на счету которого более десяти жертв, отбывший за свои преступления 25-летний срок, менее чем через два года после освобождения вновь напал на женщину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нападение произошло 19 июня 2026 года вблизи Петропавловска. В тот день Валерий Кричиневский заметил незнакомую женщину, ехавшую на велосипеде, и остановил ее.

Как сообщили в Петропавловском городском суде, подсудимый сказал женщине, что ищет пропавшую корову. Затем он схватил ее за шею, повалил на землю, а также, угрожая ножом убийством, потребовал пойти вместе с ним в лес.

Однако осуществить задуманное преступнику помешал проходивший по дороге мужчина. Потерпевшая воспользовалась моментом и убежала от нападавшего.

Вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными доказательствами.

Государственный обвинитель просил суд приговорить подсудимого к 9 годам лишения свободы. Однако мужчина свою вину не признал. Его защитник, в свою очередь, заявил об отсутствии в действиях подсудимого состава уголовного правонарушения и просил суд его оправдать.

Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса РК, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

В итоге суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее Валерий Кричиневский был осужден за особо тяжкие преступления – разбой, изнасилование с особой жестокостью с угрозой убийством, а также совершение действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

28 декабря 1999 года приговором Северо-Казахстанского областного суда он был приговорен к 25 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Полностью отбыв наказание, мужчина был освобожден из учреждения №51 12 января 2024 года.