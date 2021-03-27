Ретровыставку открыток организовала карагандинская библиотека ко Дню театра

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 27 марта отмечается Международный день театра. В преддверии праздника в Карагандинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. В. Гоголя проходит выставка из рубрики «Коллекция открыток СССР», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделе литературы по искусству на экспозиции под названием «Любимые актёры» юным читателям представилась возможность увидеть фотопортреты знаменитостей прошлого века, а людям старшего поколения вспомнить актёров и актрис советского кино.

Все открытки из одной коллекции. Она принадлежит Людмиле Новик. В эпоху расцвета киноискусства её семья приобретала карточки с изображением артистов и бережно собирала их в альбом. Здесь можно увидеть таких звёзд кино и театра, как Любовь Орлова, Алла Ларионова, Василий Лановой, Надежда Румянцева, Юрий Никулин, Тамара Макарова, Юрий Белов, Сергей Бондарчук, Владимир Андреев, Элина Быстрицкая, Аркадий Райкин, Ия Саввина, Кирилл Лавров, и многих других.

Надо сказать, что в СССР карточки с портретами театральных и киноактёров, сцен из драматических спектаклей и кинофильмов пользовались огромной популярностью. В 60-80-е годы прошлого века они выходили большими тиражами. На обратной стороне карточки перечислялись названия фильмов, в которых снялся актёр. Стоимость такой открытки варьировалась от 5 до 8 копеек.

Напомним, что за годы Независимости в Казахстане открылось 20 театров. На сегодня, согласно статистическим данным, в Казахстане функционирует 65 театров, из них 52 государственных театра (в том числе 4 национальных (этнических) театра).