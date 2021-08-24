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Ретроспективную выставку открыли в темиртауском центре Первого Президента

24 Августа 2021 19:06
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Ретроспективную выставку открыли в темиртауском центре Первого Президента

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - До 9 сентября в Историко-культурном центре Первого Президента города Темиртау проходит выставка «История в 24 кадра». Экспозиция посвящена 80-летию Центральной объединённой киностудии (ЦОКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ЦОКС действовала в Алма-Ате в годы Великой Отечественной войны. В неё входила Алма-Атинская студия художественных и хроникальных фильмов и эвакуированные сюда «Мосфильм» и «Ленфильм». За годы своего существования ЦОКС выпустила около 80% всей отечественной кинопродукции. Это 23 полнометражных картины и 10 короткометражек. Во второй половине 1944 года, когда положение на фронте изменилось, студия завершила своё существование. «Мосфильм» и «Ленфильм» вернулись к себе домой.

Двадцать четыре кадра в секунду – это частота, соответствующая общемировому стандарту звукового кинематографа. В основной части экспозиции размещается 24 архивных фото 1941-1945 гг. На них можно увидеть процесс киносъёмки, кадры из фильмов, портреты знаменитых актёров, режиссёров и литераторов, работавших в Алма-Ате в военные годы. Представлены предметы теле-, радио- и фототехники середины ХХ века.

Выставка подготовлена при содействии АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова и Карагандинского областного историко-краеведческого музея.


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#Карагандинская область   #История Казахстана   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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