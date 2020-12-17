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Ретроспектива казахстанских фильмов пройдет во Франции

Автор:  
Багдат Хасенова
17 Декабря 2020, 11:35
Ретроспектива казахстанских фильмов пройдет во Франции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фестиваль казахстанского кино во Франции, который в этом году пройдет в онлайн-формате, представит ретроспективу классики казахстанского кинематографа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Как сообщили в «Казахфильме», 14 кинокартин, вошедших в золотой фонд казахского кино, будут доступны на сайте фестиваля (www.festivalfilmkazakhstan.com) с 16 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

«Все фильмы будут представлены на языке оригинала с французскими субтитрами в хронологическом порядке их создания, начиная с картины «Амангельды», снятой в 1938 году, и заканчивая лентой «Жизнеописание юного аккордеониста», вышедшей на экраны в 1994 году.

Ретроспектива классики казахстанского кинематографа во Франции пройдет под патронатом актрисы Самал Еслямовой, обладательницы Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского кинофестиваля. Почетным президентом фестиваля выступит режиссёр Сергей Дворцевой», - рассказали в киностудии.

Мероприятие, организованное Французской Ассоциацией казахстанского кино в партнерстве с киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова и Министерством культуры и спорта РК, приурочено ко Дню Независимости РК.


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