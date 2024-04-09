Ретроградный Меркурий в апреле: как пережить это время без потерь

Уже неделю человечество переживает важное астрологическое явление — ретроградное движение Меркурия — самой маленькой, но при этом одной из самых загадочных планет солнечной системы. Известный нумеролог и психолог Айсулу Ахимова поделилась с корреспондентом агентства Kazinform советами о том, как вести себя в период «обратного» движения планеты.

Меркурий, как и другие планеты, становится ретроградным в момент, когда нам с Земли кажется, что они движутся по орбите вспять. На самом деле ничего подобного не происходит, просто планеты в определенный период начинают двигаться вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же, из-за оптической иллюзии, кажется, что они начали двигаться обратно. Тем не менее астрологи давно приметили, что в такие периоды «ретрограды» могут оказывать влияние на нашу жизнь и энергетику.

Если говорить о Меркурии, то в текущем году его ретроградность будет наблюдаться трижды — в апреле, мае и ноябре–декабре. Апрельская ретроградность, стартовавшая 1-го числа, продлится до 25 апреля, но будет ощущаться еще как минимум три дня.

— В это время нужно постараться исправить ошибки прошлого, расставить все точки над «I» и наметить четкий план на будущее. В первую очередь, завершите начатые, но по какой-то причине так и неоконченные дела, которые вы уже не единожды откладывали и никак не решались довести до конца. Это касается неоконченных образовательных программ и курсов, токсичных отношений, разбора и наведения порядка в своей жизни и делах, и так далее, — проинформировала Айсулу Ахимова.

Нумеролог напомнила о том, что ретроградный Меркурий в апреле совпал с коридором затмений, что усилило определенные моменты и без того непростого периода.

— В период ретроградного Меркурия может произойти обострение отношений, где вы подойдете к окончательному решению всех вопросов, исправив ошибки прошлого, завершив старые задачи, очистив пространство для будущих отношений, — добавила эксперт.

Меркурий связан с выражением мыслей, идей и чувств, а также с анализом, логикой, абстрактным мышлением и обучением. Он также отвечает за бизнес, торговлю, финансы и социальную коммуникацию. В период ретроградного Меркурия рекомендуется избегать рискованных финансовых операций, сделок с недвижимостью и автомобилями. Также не рекомендуется планировать дальние поездки или менять работу. В эти периоды могут возникать проблемы с технической и социальной коммуникацией, а также задержки с передачей и получением информации. В периоды ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют людям быть максимально внимательными к тем сферам, которыми управляет эта планета.

— В этот период чаще, чем обычно, возможны ошибки в счетах, бухгалтерии, документах и соглашениях. Может произойти искажение информации при ее передаче, потеря данных и неверная интерпретация важных смыслов. Возможны задержки с получением виз, а во время путешествия — утрата багажа. Возможны потеря должности или уход с работы. В этот же период может наблюдаться ухудшение состояния здоровья, простуды, падение зрения и снижение памяти. У детей могут возникнуть проблемы с успеваемостью в школе. Стоит опасаться онлайн-мошенничества и потери денег на интернет-покупках, — предупредила нумеролог о возможном воздействии ретроградного Меркурия.

Тем не менее, это хорошее время не только для завершения дел, но и для начала диеты или занятий спортом, уборки дома и медитации.

— Также приветствуются занятия творчеством и хобби, походы в музеи и театры. Успешным будет обучение, в том числе иностранным языкам, чтение книг и саморазвитие. Избавьтесь от лишнего не только в доме, но и в телефонной книге и компьютере, удалив ненужные контакты, фото и файлы. Поменяйте работу, если давно планировали, и проведите диагностику здоровья. И главное, обратите внимание на то, что нельзя делать в этот период до конца месяца, — добавила психолог.

Что нельзя делать во время ретроградного движения Меркурия?

По словам Айсулу Ахимовой, в период ретроградности Меркурия не стоит оформлять кредиты и брать деньги в долг. Нежелательно играть свадьбы и брать деньги в долг. Стоит также отложить начало новых крупных проектов, а также воздержаться от импульсивных решений. Покупка любой техники, в особенности телефонов, также не рекомендуется. Лучше воздержаться и от любого оперативного вмешательства, за исключением экстренного. Браться за решение вопросов, связанных с недвижимостью, только если они были начаты раньше.