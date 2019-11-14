Ретрофестиваль провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня пожилого человека в Атырау провели фестиваль песен в стиле ретро. В музыкальном мероприятии под названием «Никогда не стареющие ретрохиты» свои таланты продемонстрировали незрячие люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе музыкального мероприятия свои таланты продемонстрировали 14 членов объединения «Казахского общества слепых», создав праздничную атмосферу для людей, пришедших на концерт. Зрители с удовольствием подпевали исполнителям любимые песни. Участникам были вручены денежные призы и подарки. Нам очень приятно принимать участие в таком прекрасном мероприятии и чувствовать внимание со стороны общества в этот праздничный день», - рассказал председатель Атырауского областного филиала общественного объединения «Казахское общество слепых» Марат Умбеталиев.





Отметим, что в Атырау зарегистрировано 555 незрячих людей, 221 инвалид по зрению проживает в областном центре.



