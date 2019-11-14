+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 11 °С
USD 389.34 EUR 428.78
RUB 6.05 CNY 55.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ретрофестиваль провели в Атырау

14 Ноября 2019 15:25
Поделиться:
Ретрофестиваль провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня пожилого человека в Атырау провели фестиваль песен в стиле ретро. В музыкальном мероприятии под названием «Никогда не стареющие ретрохиты» свои таланты продемонстрировали незрячие люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе музыкального мероприятия свои таланты продемонстрировали 14 членов объединения «Казахского общества слепых», создав праздничную атмосферу для людей, пришедших на концерт. Зрители с удовольствием подпевали исполнителям любимые песни. Участникам были вручены денежные призы и подарки. Нам очень приятно принимать участие в таком прекрасном мероприятии и чувствовать внимание со стороны общества в этот праздничный день», - рассказал председатель Атырауского областного филиала общественного объединения «Казахское общество слепых» Марат Умбеталиев.


Отметим, что в Атырау зарегистрировано 555 незрячих людей, 221 инвалид по зрению проживает в областном центре.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Культура, Дата,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив