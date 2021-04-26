Ретрансляция телерадиоканалов в Казахстане будет приостановлена 27 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 апреля 2021 года 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт kazteleradio.kz.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.