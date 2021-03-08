Ресурсный центр по развитию женского предпринимательства появится в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В новом центре женщинам будут оказывать консультационную и методическую помощь по открытию и ведению бизнеса. Об этом стало известно на экспертном заседании «Меры и инструменты по расширению экономических возможностей женщин», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

«Ресурсные центры по развитию женского предпринимательства появятся в 17 регионах Казахстана. С этой целью на экспертном заседании был заключен трехсторонний меморандум между Министерством национальной экономики Казахстана, Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен». Я считаю, что это очень важная инициатива, которая поможет нашим женщинам реализовать себя. Цель ресурсного центра – не просто информирование, а реальная поддержка и сопровождение проектов», - пояснила председатель Совета деловых женщин Костанайской области Наталья Булатова.

Выступившая на заседании председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова отметила, что на базе ресурсных центров будут также проводить исследовательские, маркетинговые, обучающие и другие мероприятия, направленные на популяризацию женского бизнеса.

Еще одной важной новостью стала информация о запуске программы по ипотечному кредитованию для женщин, которую озвучила Председатель Правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. На реализацию программы привлечен заем АБР на сумму 38 млрд. тенге. За счет этих средств банк планирует профинансировать 3 970 женщин, которые хотят приобрести жилье себе или своим детям.