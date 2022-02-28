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Ресурсный центр по развитию женского предпринимательства откроют в Костанайской области

28 Февраля 2022 20:15
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Ресурсный центр по развитию женского предпринимательства откроют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На Совете деловых женщин Палаты предпринимателей Костанайской области, в котором принимали участие представители районных подразделелений, рассмотрели вопрос о вовлечении в орбиту предпринимательства сельских женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам председателя Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костанайской области Елены Венгерской, у сельского бизнеса возникают чаще всего вопросы по кредитованию и финансированию различных начинаний.

«В районах председатели совета деловых женщин проводят разъяснительную работу по возможностям проекта «Одно село - один продукт». Нам важно объединить инициативных женщин, которые хотят открыть бизнес, но порой не знают с чего начать. Для поддержки таких стартапов и развития женского предпринимательства создается и Ресурсный центр по развитию женского предпринимательства. Его цель – помочь простым женщинам из сельской глубинки стать бизнес-леди. Центр начнет работать уже в марте», - рассказала Елена Венгерская.

Своим опытом о начале предпринимательского пути поделилась представитель совета деловых женщин и регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Наталья Лапшина.

«Сегодня государство создает много возможностей для начала бизнеса. Один из механизмов – это проект «Одно село один продукт», который стал стратегическим движением для регионального развития. Уникальность подхода в том, что экономическое развитие определенной территории связано с производством продукции исключительно из местных ресурсов», - сказала Наталья Лапшина.

Рассказывая о проекте в самых отдаленных уголках области, представители совета деловых женщин рассчитывают вовлекать в предпринимательство все большее количество сельчанок.

Председатель совета деловых женщин Костанайского района Динара Куджулова считает, что такие встречи просто необходимы.

«Мы получаем много полезной информации и делимся ею на местах. Уверена, что в Костанайской области при поддержке Палаты предпринимателей Костанайской области будет реализовано много интересных начинаний», - сказала Динара Куджулова.

Как уверены в региональной Палате предпринимателей, именно на таких встречах происходит мозговой штурм и возникает много креативных идей, которые реализуются в селах и отдаленных глубинках.


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#Костанайская область   #Экономика   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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