Ресурсный центр инклюзивного образования открылся в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — При средней школе №27 города Костаная состоялось открытие Ресурсного центра инклюзивного образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ресурсный центр инклюзивного образования открыт для помощи учителям, родителям для создания детям с особыми образовательными потребностями безбарьерной атмосферы как в школе, так и на домашнем обучении.

По информации областного управления образования, в Костанае проживает более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями, из них 471 ребенок обучаются в школах города. Для них функционируют один ресурсный центр инклюзивного образования и три кабинета поддержки инклюзивного образования.

«Безусловно, «особые» дети требуют особого и комплексного подхода со стороны школы и педагогического коллектива. Необходимо методическое, организационно-информационное сопровождение, адаптация среды, создание индивидуальных образовательных маршрутов, а в некоторых случаях и поддержка специальных педагогов. Поэтому важным шагом на этом пути становится открытие Ресурсных центров», - говорит представитель фонда «Дара» Марал Шешембекова.

Здесь же в ресурсном центре могут получить консультацию и учителя, которые работают с детьми, имеющими особенности развития, а также и родители. В центре также проводится работа по социализации детей, находящихся на надомном обучении.

Открытие прошло с участием руководителя управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменовой и представителей фондов «DARA» и «Samruk-Kazyna Trust».