РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:50, 25 Май 2021 | GMT +6

    Ресурсный центр инклюзивного образования открылся в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — При средней школе №27 города Костаная состоялось открытие Ресурсного центра инклюзивного образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ресурсный центр инклюзивного образования открыт для помощи учителям, родителям для создания детям с особыми образовательными потребностями безбарьерной атмосферы как в школе, так и на домашнем обучении.

    По информации областного управления образования, в Костанае проживает более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями, из них 471 ребенок обучаются в школах города. Для них функционируют один ресурсный центр инклюзивного образования и три кабинета поддержки инклюзивного образования.

    «Безусловно, «особые» дети требуют особого и комплексного подхода со стороны школы и педагогического коллектива. Необходимо методическое, организационно-информационное сопровождение, адаптация среды, создание индивидуальных образовательных маршрутов, а в некоторых случаях и поддержка специальных педагогов. Поэтому важным шагом на этом пути становится открытие Ресурсных центров», - говорит представитель фонда «Дара» Марал Шешембекова.


    Здесь же в ресурсном центре могут получить консультацию и учителя, которые работают с детьми, имеющими особенности развития, а также и родители. В центре также проводится работа по социализации детей, находящихся на надомном обучении.

    Открытие прошло с участием руководителя управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменовой и представителей фондов «DARA» и «Samruk-Kazyna Trust».



    Теги:
    Костанайская область Образование Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!