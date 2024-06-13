Ресурсы территориальных войск наращиваются каждый год – замначальника Генштаба ВС РК

На территориальные войска Вооруженных сил РК, образованные ровно семь лет назад, возложены задачи защиты населения, объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных и террористических актов. О выполнении этих задач и потенциале территориальных войск в интервью корреспонденту Kazinform рассказал начальник департамента территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Серик Бурамбаев.

— Серик Жаксыгалиевич, очередная дата всегда повод вспомнить события прошедших лет. Как формировались территориальные войска, что составило основу территориальных войск?

Фото: пресс-служба Минобороны РК

— Дата дня образования территориальных войск связана с подписанием 13 июня 2017 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы».Нормативный правовой акт придал нашим формированиям статус территориальных войск Вооруженных сил. В документе были закреплены полномочия Министерства обороны по управлению территориальными войсками и функции местных исполнительных органов по их содержанию.

Основу территориальных войск составляют бригады территориальной обороны, образованные во всех областях и городах республиканского значения и в столице.Изначально подразделения функционировали как коммунальные госучреждения местных исполнительных органов. В апреле 2018 года бригады территориальной обороны, находившиеся при акиматах, были преобразованы в воинские части территориальных войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Уже в мае 2018 года на Боевом параде Президент страны вручил акимам областей и городов республиканского значения Боевые знамена бригад.

Здесь уместно вспомнить значение слова «кадры», заимствованного из французского языка в начале XIX века. В военной терминологии оно означало постоянный, основной состав, ядро воинской части.То есть, уменьшенный контингент отдельных частей войск предполагал содержание в мирное время всех элементов вооруженных сил, которые развертывались в случае необходимости по планам мобилизации.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Сегодня общее руководство деятельностью войск осуществляет департамент территориальной обороны Генерального штаба. В войсках территориальной обороны профессиональную составляющую созданных в регионах подразделений обеспечивают офицеры бригад. Обычно территориальные войска содержатся в сокращенном составе, при введении режимов чрезвычайного или военного положения они разворачиваются путем призыва военнообязанных из числа местного населения.

— С образованием войск территориальной обороны появляется должность помощника акима по вопросам военной безопасности и обороны. Какие функции на него возложены?

— Должности помощников акимов по вопросам военной безопасности и обороны были введены в декабре 2018 года, на них назначаются офицеры Вооруженных сил, имеющие необходимый опыт воинской службы. Создание института помощника акима направлено прежде всего на выработку в масштабе государства единого подхода к этой сфере в структуре местных исполнительных органов.

Раньше в аппаратах акиматов были разные по своему составу управления и отделы по вопросам мобилизационной подготовки и территориальной обороны, и такая система перестала отвечать требованиям времени.

Помощник акима занимается вопросами мобилизационной подготовки и мобилизации в регионах, планирования и обеспечения территориальной обороны, организации призывной и допризывной работы, а также военно-патриотического воспитания молодежи и гражданской защиты.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Отбирает кандидатов на должность оборонное ведомство, на нее могут претендовать военнослужащие, имеющие воинское звание «подполковник» и выше.

Кандидаты на позицию помощников акимов областей по вопросам военной безопасности и обороны проходят курсовую подготовку на базе Национального университета обороны вместе с претендующими на назначение командирами бригад территориальной обороны и начальниками отделов территориальных войск. Здесь их обучают основам национальной безопасности и подготовки страны к обороне, а также практическим навыкам в планировании, организации управления подразделениями в ходе выполнения задач территориальной обороны.

- Расскажите, как ведется подготовка личного состава для поддержания требуемого уровня готовности территориальных войск.

— В территориальных войсках на системной основе проводятся сборы и тренировки с военнообязанными, приписанными в бригады теробороны. С военнообязанными проводятся занятия по стрелковому делу, изучаются новые тактические способы и приемы ведения боевых действий. Для должностных лиц местных исполнительных органов организуются курсы повышения квалификации, командно-штабные учения.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Летом прошлого года мы провели учения с органами управления и подразделениями бригад территориальной обороны под руководством заместителей акимов Кызылординской и Мангистауской областей с привлечением инструкторов от региональных командований «Юг» и «Запад». В них приняли участие военнообязанные граждане рядового, сержантского и офицерского составов. Под руководством профессиональных военных инструкторов они прошли теоретическое и практическое обучение, повторили и актуализировали функционал по приобретенной во время службы в армии военно-учетной специальности, навыки обращения с вооружением и техникой.

Аналогичные мероприятия прошли в Карагандинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Следует отметить, на период воинских сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, за счет республиканского бюджета выплачивается средняя заработная плата.

С целью обретения опыта и слаживания подразделений территориальные войска привлекаются к участию в крупномасштабных учениях Вооруженных сил, где выполняют свои задачи по предназначению.

— В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект «О территориальной обороне Республики Казахстан». Что он собой представляет?

— Этот нормативный правовой акт, разработанный в Министерстве обороны, направлен на формирование единого понимания вопросов центральными и местными исполнительными органами в сфере теробороны. В нем определены их функции и полномочия, состав сил и средств, участвующих при выполнении задач территориальной обороны, закреплены права и обязанности юридических и физических лиц.

Согласно законопроекту, территориальные войска — это воинские подразделения, созданные внутри какой-либо административной единицы Казахстана и входящие в состав вооруженных сил. В их задачи предлагают включить охрану и оборону населенных пунктов в период военного времени, обеспечение режима военного положения в отдельных местностях Казахстана, участие в обороне границы и борьбе с десантом и диверсионно-разведывательными группами противника, а также в противодействии террористам, ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной противником территории.

— Известно, что подразделения территориальных войск не раз участвовали в мероприятиях режима ЧС. Какие задачи выполняли войска?

— Так было в период пандемии, прорыва плотины в Туркестанской области и лесных пожаров в Костанайской области…

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В этом году наш личный состав принял участие в спасательных работах во время весеннего паводка в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Военнослужащие бригад территориальной обороны участвовали в сооружении дамб, в эвакуации граждан, в погрузке и разгрузке гуманитарной помощи. Бойцы бригады территориальной обороны Мангистауской области помогали атыраусцам, они были задействованы на восстановлении дамбы в городе Кульсары. Личный состав бригад теробороны работал в круглосуточном режиме, их силами были возведены заграждения из мешков с песком протяженностью более 10 километров. В нелегких условиях в полной мере проявилась готовность подразделений действовать слаженно и результативно.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

- Господин генерал-майор, с годами вырос потенциал территориальных войск. Каковы их возможности сегодня, расскажите о планах развития в перспективе.

— Ресурсы территориальных войск наращиваются каждый год. Проводится работа по их материально-техническому оснащению, строительству необходимых инфраструктурных объектов.

Два месяца назад мы на базе Национального университета обороны РК провели круглый стол на тему «Территориальная оборона Республики Казахстан, современное состояние и направления развития». Речь там шла о важности повышения боевого потенциала и организации хорошо отлаженной системы территориальной обороны страны. Были также намечены планы работы по развитию инфраструктуры и созданию запасов материально-технического снабжения для бригад территориальной обороны радиостанциями, оптическими приборами, бронежилетами, касками и инженерным имуществом.

На сегодня государством принимаются все меры для того, чтобы территориальные войска могли оперативно принять меры для обеспечения военной безопасности, вооруженной защиты суверенитета, территориальной целостности страны и оказания помощи в защите населения и территорий в кризисных ситуациях.