3 Мая 2022 03:26

Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Власти Пекина решили заново открыть больницу Сяотаншань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Несмотря на растущие экономические затраты и недовольство населения, Пекин объявил, что будет еще больше ограничивать доступ в общественные места в ближайшее время.

Рестораны в столице будут временно закрыты, а для посещения общественных мест жителям необходимо будет сдать тест на COVID-19.

Пятидневные майские каникулы обычно один из самых оживленных туристических периодов в Китае, но из-за вспышки коронавируса в стране власти надеются, что люди будут оставаться дома.

«В настоящее время эпидемия в городе переплетается с единичными и кластерными вспышками. Чтобы обеспечить лечение бессимптомных и легких случаев, Пекинская муниципальная комиссия по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 решила официально открыть временную больницу Сяотаншань с 1 мая 2022 года», - сказала замдиректора Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению Ли Ань.

За последние сутки в столице Китая было зарегистрировано 53 случая заражения, а по всей стране выявлено более 50 тысяч инфицированных.

Ранее сообщалось, что власти Пекина усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах. Санитарные меры вводятся на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и спорта, торговли, общественного питания, гостиницах, госучреждениях и медицинских организациях.





Фото: Thomas Peter (Reuters)