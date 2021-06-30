Рестораны продолжают принимать заказы, и никто не думает о последствиях – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе рассмотрели в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев сообщил, что по данным на 29 июня в Жамбылской области зарегистрировано 9 783 пациента с COVID-19, из них 95,2 процента выздоровели. За последнюю неделю выявлено 214 случаев заражения, отмечен рост заболеваемости на 2,2 процента. Больше всего случаев выявлено в Таразе, Жуалынском, Мойынкумском, Шуском районах.

«Недавно в столице у больных была выявлена вероятность мутации, характерной для штамма «Дельта», впервые выявленного в Индии. Этот штамм обладает высокой контагиозностью, на 60 процентов заразнее обнаруженных штаммов и отличается более коротким инкубационным периодом, составляющим семь дней. Инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту. Заболевание может привести к глухоте. Мы проведем соответствующую работу по подготовке медицинских кадров, обеспечим полную готовность коечного фонда, подготовим трехмесячный запас лекарств», – сказал Асет Калиев.

Как отметил спикер, на данный момент подготовлено 1 535 койко-мест, в том числе 157 в реанимационных отделениях. Есть возможность дополнительно развернуть 3 225 койко-мест, из них 344 – в реанимации.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Байдильда Шыналиев рассказал об итогах рейдов, проводимых мониторинговыми группами.

Глава региона заметил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции слабо поддается контролю зачастую из-за того, что мониторинговые группы не справляются с поставленными перед ними задачами.

«В Таразе проверили около 20 объектов и не выявили ни одного нарушения. Такого быть не может. Кафе, рестораны продолжают принимать заказы. Никто не думает о последствиях. Если мониторинговые группы утверждают, что нет нарушений, пусть ваши сотрудники сами лично проверяют. Достаточно лишь позвонить в рестораны – и бизнесмены готовы вам устроить пышное торжество. Не верьте пустым отчетам до тех пор, пока лично не убедитесь в том, что ситуация под контролем», – обратился аким области к руководителю департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Глава региона отметил ухудшение ситуации в нескольких регионах страны. «Нельзя допустить этого и у нас. Не забывайте, что в нашей области есть приграничные районы. Необходимо усилить контроль на границе, проверять у всех наличие положительных результатов ПЦР-теста. Строго проверять нужно и гостей, которые приезжают к нам из других городов Казахстана. Особое внимание уделяйте продавцам, которые часто выезжают в другие города. Проведите встречу с руководителями торговых домов, рынков и потребуйте от них соблюдения всех ограничительных мер. Мы сделаем все возможное для предотвращения распространения опасной инфекции», – отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил подготовить постановление регионального оперативного штаба по вопросам распространения коронавирусной инфекции с учетом новых задач, озвученных на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.