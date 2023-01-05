Рестораны быстрого обслуживания под брендом McDonald’s перестают работать в Казахстане

5 Января 2023, 17:36

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом сообщается на сайте компании McDonald’s в РК, передает МИА «Казинформ».

«О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода», - говорится в публикации.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За это время под управлением ТОО «Food Solutions KZ» компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания. 24 ресторана McDonald’s были открыты в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивает работой около 2000 человек. За период своей деятельности ТОО «Food Solutions KZ» уплатило более 3 млрд тенге налогов в бюджет страны и активно участвовало в помощи обществу, перечислив на благотворительность более 80 млн тенге.

24 ресторана McDonald’s, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», - сообщили ранее в пресс-службе компании.

Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин тогда прокомментировал закрытие сети ресторанов быстрого питания.

«Всю информацию я вам сказать не могу. Потому что ту информацию, которую я получил, еще с головным офисом не согласована, но большая часть продукции – около 1 тысячи наименований различной продукции импортировалась. Естественно, кое-что у нас выпускалось: булочки «Байсеке-Агро» выпускал. Поэтому сейчас идет процесс перестройки. Пока мы сказали руководству, какая помощь требуется от Министерства торговли, и я дал Комитету по техрегулированию посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», - заявил журналистам Серик Жумангарин после заседания Правительства 29 ноября.

По данным Bloomberg, сеть ресторанов быстрого питания не смогла закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков из-за высоких цен, а также огромных транспортных расходов на транспортировку товаров по огромной стране. Это означало бы ведение бизнеса в убыток.

Судьбу McDonald’s в Казахстане осложняет и тот факт, что владелец франшизы Кайрат Боранбаев был арестован еще в марте 2022 года по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе, выдвинутому Агентством по финансовому мониторингу.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорилось в сообщении пресс-службы АФМ РК.

Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане 30 декабря 2022 года. Адвокаты казахстанского предпринимателя запросили изменение меры пресечения на домашний арест, но суд данную просьбу не удовлетворил.

Боранбаев открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане в 2016 году. Он также владел франшизой McDonald’s в Беларуси, которая в прошлом году лишилась лицензии из-за проблем с поставками.

Фото: mcdonalds.kz