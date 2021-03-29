Рестораны, бары и кафе столицы перейдут на новый режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое постановление об ужесточении карантинных ограничений в столице подписала главный государственный санврач города Сархат Бейсенова. Так, объектам общественного питания будет запрещено работать в выходные дни за исключением работы на доставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Согласно подписанному документу, рестораны, кафе, бары и столовые столицы могут работать в будние дни с 7 утра до 22 часов. В выходные дни принимать посетителей запрещено.

«Обеспечить организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 22:00 часов, с запретом работы в выходные дни за исключением работы на доставку и вынос еды», - говорится в постановлении санврача столицы.

При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), праздничных корпоративов и других массовых мероприятий.

Новое постановление вступает в силу 30 марта 2021 года.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.