Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Выявлен ресторан, нарушивший карантин в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.

«В целях контроля за соблюдением карантинного режима сотрудниками департамента полиции города Шымкента на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. 4 июля текущего года в ходе проведения мониторинга установлен ресторан, расположенный по улице Жибек жолы, который работал, нарушив требования карантинного режима. Посетители не соблюдали социальную дистанцию, а также в заведении отсутствовал прибор для измерения температуры. У владельца кафе взята объяснительная», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, материалы по данному факту направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер.