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Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июля 2021, 15:42
Ресторан нарушил карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Выявлен ресторан, нарушивший карантин в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.

«В целях контроля за соблюдением карантинного режима сотрудниками департамента полиции города Шымкента на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. 4 июля текущего года в ходе проведения мониторинга установлен ресторан, расположенный по улице Жибек жолы, который работал, нарушив требования карантинного режима. Посетители не соблюдали социальную дистанцию, а также в заведении отсутствовал прибор для измерения температуры. У владельца кафе взята объяснительная», - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, материалы по данному факту направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер.


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