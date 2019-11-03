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Ресторан горел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 20 человек тушили пожар в ресторанном комплексе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: улица Дулати, 171 Бостандыкского района. По прибытии первых пожарных подразделений на территории ресторанного комплекса «Аксарай» происходило горение открытым пламенем кухни, в цокольным помещении находился склад по хранению саксаула. Имелась угроза распространения пламени на близлежащие строения», - сообщили в ДЧС.
Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложнялось отсутствием уличного противопожарного водоснабжения, в этой связи пожарные автоцистерны были установлены на ближайший водоем.
Немедленно прибывшая служба электросети обесточила объект.
«Принятыми мерами удалось отстоять деревянную двухэтажную летнюю площадку площадью в 200 кв.м., а также 3-х этажное здание ресторана. Возгорание локализовано за 16 минут, ликвидировано за 28 минут, на площади 200 кв.м. На тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, 6 единиц техники ДЧС, сотрудники департамента полиции, Центра медицины катастроф, служб взаимодействия», - отметили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
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