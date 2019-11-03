Ресторан горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 20 человек тушили пожар в ресторанном комплексе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: улица Дулати, 171 Бостандыкского района. По прибытии первых пожарных подразделений на территории ресторанного комплекса «Аксарай» происходило горение открытым пламенем кухни, в​ цокольным помещении ​ находился склад по хранению ​ саксаула. Имелась угроза распространения пламени на близлежащие строения», - сообщили в ДЧС.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложнялось отсутствием уличного противопожарного водоснабжения, в этой связи​ пожарные автоцистерны были установлены на ближайший водоем.





Немедленно прибывшая служба электросети обесточила объект.

​«Принятыми мерами удалось отстоять ​ деревянную двухэтажную летнюю площадку площадью в 200 кв.м., а также 3-х этажное здание ресторана. Возгорание локализовано за 16 минут, ​ ликвидировано за 28 минут,​ на площади 200 кв.м. На тушении пожара задействованы ​ 27 человек личного состава, 6 единиц техники ДЧС, сотрудники департамента полиции, Центра медицины катастроф, служб взаимодействия», - отметили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.