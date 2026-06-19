Реставраторы Греции вернули Парфенону облик двухвековой давности

Впервые примерно за два столетия посетители Акрополя могут видеть западный фасад храма в максимально полном виде. Министерство культуры Греции объявило о завершении реставрацию западного фронтона Парфенона и окончательно демонтировало строительные леса с западной стороны памятника, передает Kazinform.

В ходе работ реставраторы установили две вертикальные опоры на пустовавшие места западного фронтона и завершили реставрацию антитематической стены, восстановив тем самым архитектурное единство фронтона.

Министр культуры Лина Мендони назвала открывшийся вид «поистине захватывающим» и подчеркнула историческое значение завершенных работ.

— Фронтон, который поколения греческих граждан и гостей со всего мира привыкли видеть незавершенным, вновь обретает свое архитектурное единство. Две новые вертикальные опоры не только восстанавливают морфологический пробел — они позволяют вновь подчеркнуть уникальные пропорции и геометрическое совершенство западной стороны Парфенона, — сказала она.

По словам министра, реставрация стала одним из наиболее технически сложных проектов последних лет.

Реставрация потребовала нестандартных технических решений. Большая колонна западного фронтона была восстановлена до первоначальной геометрии путем соединения сохранившихся древних фрагментов с новым мрамором, тогда как вторая была полностью воссоздана из нового мрамора. Для финальной установки камней смонтировали специальную систему строительных лесов, соответствующую современным стандартам безопасности и эстетически вписанную в облик памятника.

Фото: Министерство культуры Греции

— Сегодня мы видим западный фронтон Парфенона таким, каким не видели его уже два столетия. Это момент исторической важности для памятника, для Акрополя и для мировой цивилизации», — подчеркнула Мендони.

Работы выполнялись специалистами Комитета по сохранению памятников Акрополя и финансировались в рамках Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза.