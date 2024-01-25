Республиканскую трассу закрыли в области Жетысу

Движение ограничили для всех видов автотранспортных средств на одной из трасс в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу QazAvtoJol.

- Сегодня по состоянию на 11.00, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств в области Жетысу, на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» км 84-184, уч. станция Коктума - станция Достык, - говорится в сообщении.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 636 единиц техники и 1312 человек.