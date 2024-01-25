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    12:21, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Республиканскую трассу закрыли в области Жетысу

    закрытие дорог
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    Движение ограничили для всех видов автотранспортных средств на одной из трасс в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу QazAvtoJol. 

    - Сегодня по состоянию на 11.00, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств в области Жетысу, на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» км 84-184, уч. станция Коктума - станция Достык, - говорится в сообщении.

    На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 636 единиц техники и 1312 человек.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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