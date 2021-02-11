РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:32, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Республиканскую автомагистраль закрыли из-за непогоды в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с погодными условиями закрыли республиканскую автомагистраль для всех видов транспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматнского областного филиала АО «НК «Казавтожол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 10 февраля с 20:30, в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос»-«п. Арман до п. Алтыколь» (25-320 км)«, - сообщили в ДЧС области.
    Спасатели региона просят граждан не выезжать в данном направлении.

    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:29
    АЗС загорелась в Петропавловске
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!