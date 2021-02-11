Республиканскую автомагистраль закрыли из-за непогоды в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с погодными условиями закрыли республиканскую автомагистраль для всех видов транспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматнского областного филиала АО «НК «Казавтожол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 10 февраля с 20:30, в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос»-«п. Арман до п. Алтыколь» (25-320 км)«, - сообщили в ДЧС области.

Спасатели региона просят граждан не выезжать в данном направлении.