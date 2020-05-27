Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» состоится в онлайн режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная проведению республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» в онлайн-режиме. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» был создан по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Основная цель проведения сбора - совершенствование военно-патриотической работы в Республике Казахстан. С этой целью в этом году было проведено 1785 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. В целом по стране действуют 5700 военно-патриотических организаций. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией сбор пройдет в онлайн режиме. Положение о конкурсе будет размещено на официальном сайте Министерства обороны РК», - рассказал заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Ермиян Бятов.

В военно-патриотическом сборе примут участие 35 команд, состоящих из 15 человек, это: воспитанники школы «Жас улан», специализированного лицея «Арыстан», воспитанники областных военных школьных интернатов, военно-патриотических клубов Вооруженных Сил, а также военно-патриотические клубы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Общее количество участников сбора – 525 человек.

«В онлайн сборе в отдельных конкурсах в индивидуальном порядке сможет принять участие каждый человек в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Айбын» и выполнить все условия соревнования. Для прозрачности проведения сбора за ходом конкурса сможет наблюдать каждый интернет пользователь через веб-сайт либо мобильное приложение «Айбын», - пояснил председатель республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев.

28 сентября состоится запуск онлайн платформы. Сбор пройдет с 28 сентября по 25 ноября. Все участники пройдут онлайн обучение, этапы конкурса будут включены в мобильное приложение «Айбын». Участники, в свою очередь, результаты своих соревнований тоже должны внести в мобильное приложение. За правильным выполнением заданий, за прозрачностью и честностью проведения соревнования будут наблюдать судейские коллеги сбора.

Церемония награждения и закрытие сбора пройдет в преддверии дня Первого Президента РК. В ней примут участие капитаны команд, занявшие призовые места. Остальные подарки всем участникам сбора будут доставлены в регионы.

«Верховный главнокомандующий РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год – Годом волонтера. Поэтому в наше соревнование мы включили конкурс-челлендж «Biz birgemiz». То есть каждая команда в социальных сетях должна разместить челлендж видео. Это видео будет также загружено в мобильное приложение. Команда, набравшая наибольшее количество лайков, будет признана победителем. Также в рамках конкурса «Айбын жұлдыз» участники продемонстрируют творческие навыки. В соревновании «Смарт сарбаз» участники представят свои разработки, созданные в области робототехники. Также конкурсантов ждут соревнования по военно-прикладным видам спорта», - заключил Мейрбек Мендыгалиев.