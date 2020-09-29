Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проходит в онлайн режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось открытие VI Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», который продлится до 30 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятие впервые проходит в онлайн-режиме, что связано с ограничительными санитарно-эпидемиологическими мерами в стране. В республиканском сборе принимают участие 39 команд из всех регионов страны. В их составе воспитанники республиканских школ «Жас улан», региональных военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов Вооруженных Сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, других войск и воинских формирований. Общее количество его участников составляет 585 человек.

Благодаря инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и постоянному вниманию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, деятельность Республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» с каждым годом активизируется. С 2018 года количество военно-патриотических клубов увеличилось с 2828 до 6640, а число их воспитанников только за последний год возросло с 74 164 до 195 886.

С целью координации в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил создан фронт-офис, где на Led-экране можно будет увидеть выступления всех участников состязаний. Команды находятся в своих населенных пунктах, откуда будет осуществляться прямая трансляция их выступлений. Для проведения мероприятия разработана онлайн-платформа Aibynonline.kz, включающая веб-сайт и мобильное приложение Aibyn.

Как рассказали в ведомстве, в этом году пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта. Конкурсанты примут участие в интеллектуальной игре «Айбын дарыны», в конкурсах «Айбын жулдызы», «Саламатты Жас Сарбаз», «Смарт Сарбаз». В рамках Года волонтера пройдет конкурс челленджей «Біз біргеміз».

Судейская коллегия находится в Нур-Султане. После внимательного изучения онлайн-выступлений и видеороликов команд эксперты и специалисты военного дела назовут победителей республиканского смотра военных школ и клубов.

VI Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» открыл министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев. Он пожелал конкурсантам успехов в соревнованиях и бодрости духа.

«Не теряйте надежды на победу в честной и упорной борьбе, но главное – не сама победа, а те навыки и умения, которые вы сможете получить и улучшить в этом процессе»,– напутствовал участников сбора министр.

Для освещения мероприятия в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил открылась студия Аibyntv, откуда юные корреспонденты творческой группы «Жас сарбаз медиа» будут вести репортажи о конкурсах сбора и их итогах.

Торжественная церемония закрытия республиканского сбора пройдет в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы. Туда будут приглашены капитаны команд-победителей. При этом все регионы будут подключены к главному фронт-офису с помощью видеосвязи.