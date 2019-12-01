Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Жаната Усина стартовал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском дворце спорта «Баянтау» собрались 170 лучших борцов вольного стиля со всего Казахстана, передаёт pavlodarnews.kz.

В канун Дня Первого Президента страны в Павлодаре стартовал республиканский турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР по вольной борьбе, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера Республики Казахстан, академика, доктора педагогических наук, профессора Жаната Усина.





Жанат Амангельдинович - многократный чемпион Казахстана, двукратный серебряный призёр Центрально-Азиатских игр, призер чемпионата СССР и международных турниров, чемпион мира 2006 года.





Жанат Усин подготовил немало спортсменов, успешно защищающих честь Павлодарского педагогического государственного университета на республиканских студенческих играх Республики Казахстан. Жанат Амангельдинович также готовил квалифицированных борцов вольного и греко-римского стиля, среди которых есть и мастера спорта.





В церемонии открытия соревнований принял участие заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов. Он поздравил участников и зрителей с приближающимися праздниками — Днём Первого Президента и Днём независимости Казахстана. Участников турнира заместитель акима поздравил также с началом соревнований.





«Сегодня в Павлодаре строится спортивный кластер, и акимат области в дальнейшем будет оказывать содействие в развитии всех видов спорта в Прииртышье», - подчеркнул Асхат Оралов.









По итогам сегодняшних схваток павлодарский борец Мамед Ибрагимов одержал победу и вышел в финал республиканского турнира в весовой категории 97 кг. Павлодарец прошел отбор на чемпионат Азии, который состоится в феврале 2020 года в Китае, где разыграют лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Турнир памяти Жаната Усина продлится три дня. Схватки проходят с 10:00 до 17:30. Награждение победителей состоится 2 декабря в 16:00. Вход для зрителей — свободный.