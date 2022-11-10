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    16:24, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Республиканский турнир по тогызкумалаку стартовал в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для участия в республиканском турнир по тогызкумалаку приехали представители десяти регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По словам заслуженного тренера, вице-президента Павлодарской области по тогызкумалаку Арыстана Капаева, в этом году в XIV традиционном республиканском турнире по тогызкумалаку газеты Saryarqa samaly участвуют более 300 человек. На игру приехали участники из Алматы, Астаны, Улытау, Караганды, Семея, Уральска и ВКО. Также мастерство покажут спортсмены из Экибастуза, Аксу, Щербактинского и Железинского районов.

    «Коллектив газеты проводит турнир с 2008 года. 20 лет назад были только областные соревнования. В первой игре собирались 180 человек, затем более 200. До пандемии было более 400 человек, это рекорд», – сказал Арыстан Капаев.

    По его словам, на турнир приехали более 30 мастеров спорта разных разрядов. Самому молодому участнику пять лет, самому старшему – 50.

    По словам 13-летнего кандидата в мастера спорта по тогызкумалаку из Карагандинской области Каната Жанторе, он занимается с девяти лет. В турнире Saryarqa samaly участвует впервые.

    «Тогызкумалак улучшает логику человека и тренирует математическое мышление. По этой причине мне нравится эта игра», – сказал Канат Жанторе.

    Турнир продлится в течение двух дней.


    Фото: pavlodarnews.kz


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