Республиканский турнир по дзюдо среди юниоров прошел в Атырау

14 Ноября 2022, 22:46

14 Ноября 2022, 22:46

Республиканский турнир по дзюдо среди юниоров прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел открытый республиканский турнир по дзюдо среди юниоров на приз заслуженного тренера РК Асана Раушанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире, который проходил в спортивном комплексе «Жайық» Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, приняли участие около 250 спортсменов из Узбекистана, Кыргызской Республики, Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей. В ходе турнира юноши и девушки соревновались в 16 весовых категориях.

По итогам соревнований среди юношей 2006-2007 годов рождения первое место в весовой категории 50 кг занял Ерхан Мурат из Кызылкогинского района, в весовой категории 55 кг – Айбар Жумабай из Атырау, в весовой категории 60 кг – Ерасыл Ержанов из Актобе, в весовой категории 66 кг – Омар Нурбергенов из Актобе, в весовой категории 73 кг – Абдулах Нутфуллаев из Узбекистана, в весовой категории 81 кг – Санжар Еруланулы из Караганды, в весовой категории 90 кг – Алдияр Саин из Западно-Казахстанской области, в весовой категории свыше 90 кг – карагандинец Алмас Темиркулов.

Среди девушек первое место в весовой категории 40 кг заняла Асылжан Жекеева из Актобе, в весовой категории 44 кг – Гүлмира Наурызгали из Мангистау, в весовой категории 48 кг – кыргызстанка Нурдана Умурбекова, в весовой категории 52 кг – карагандинка Аяулым Кайрат, в весовой категории 57 кг – Мадина Амангелды из Атырау, в весовой категории 63 кг – Асемгүл Кулуш из Атырау, в весовой категории 70 кг – атырауская спортсменка Аниса Ибаттола, в весовой категории свыше 70 кг золотую медаль завоевала Гүлдана Тенелбаева из Мангистау.

Фото: sports.kz