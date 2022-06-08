8 Июня 2022 04:36

Республиканский турнир по дзюдо прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился республиканский турнир по дзюдо, посвященный памяти ветерана спорта Кенеса Баракатова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 областей Казахстана, а также из Узбекистана. Турнир в честь Кенеса Баракатова проводится уже в четырнадцатый раз», - сообщил тренер спортивного клуба «Баракат» Шынболат Хасанов.

По итогам соревнований первое место заняла Кызылординская область, второе - Атырауская область и третье место - Алматинская область.

Кенес Баракатов был неоднократным чемпионом области по вольной борьбе в 1959-1964 годы.