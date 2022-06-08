Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Республиканский турнир по дзюдо прошел в Атырау
8 Июня 2022 04:36

Республиканский турнир по дзюдо прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился республиканский турнир по дзюдо, посвященный памяти ветерана спорта Кенеса Баракатова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 областей Казахстана, а также из Узбекистана. Турнир в честь Кенеса Баракатова проводится уже в четырнадцатый раз», - сообщил тренер спортивного клуба «Баракат» Шынболат Хасанов.

По итогам соревнований первое место заняла Кызылординская область, второе - Атырауская область и третье место - Алматинская область.

Кенес Баракатов был неоднократным чемпионом области по вольной борьбе в 1959-1964 годы.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 8 июня в трех городах РК
Сборная Казахстана возглавила сразу два рейтинга УЕФА
Паратаеквондисты заняли призовые места на мировом Гран-при в Болгарии
Объекты столицы должны работать на жителей – аким Нур-Султана Алтай Кульгинов
Сборная Казахстана сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг в Глазго
Юные казахстанцы стали победителями домашнего турнира Азиатской федерации тенниса
Казахстанец стал победителем Кубка Европы по триатлону в Польше
Более 1360 нарушений выявлено в деятельности компании НКОК в Атырау

Лента новостей

Архив