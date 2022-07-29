29 Июля 2022 20:34

Республиканский турнир по джиу-джитсу стартовал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде стартовал республиканский турнир по джиу-джитсу KARAGANDA BJJ OPEN 2022. Состязания будут идти в течение трех дней в Центре бокса имени Серика Сапиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В чемпионате принимают участие дети от 5 лет, взрослые и ветераны. Зарегистрировались более тысячи спортсменов из 74 клубов. Среди них есть представители России, Азербайджана и Германии.

Начались соревнования с выступления самых юных бойцов. И уже в копилке Караганды четыре медали, из них три «золота».

«В Караганде более 20 чемпионов мира. В прошлом году в Абу-Даби наши дети выиграли восемь золотых медалей. Вообще, джиу-джитсу очень развито в Казахстане. В прошлом году по итогам чемпионата мира сборная нашей страны заняла третье общекомандное место. Участвовали 110 стран», – сказал президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области Аян Шермаганбетов.

Соревновательный график у спортсменов, занимающихся джиу-джитсу, насыщенный. В августе запланирован открытый республиканский чемпионат по грепплингу в Нур-Султане и официальный чемпионат Карагандинской области среди детей и молодежи, в сентябре пройдет чемпионат Казахстана, в ноябре – международные состязания.