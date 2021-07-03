Республиканский турнир по байге на Кубок Елбасы состоится в столице
«Сейчас на ипподроме «Казанат» мы проводим свои спортивные мероприятия с соблюдением всех санитарных норм. В честь 30-летия Независимости при поддержке Министерства культуры и спорта, акимата города Нур-Султана, а также Ассоциации национальных видов спорта с 26 июня по 5 июля проходит республиканский турнир по кокпару. Кубок Федерации кокпара проводится впервые среди клубов. Призовой фонд соревнований - 12 млн тенге. Турнир будет и далее проводиться», - сказал Бекболат Тлеухан.
Он также сообщил, что сегодня и завтра состоятся соревнования по кокпару среди представителей искусства, в которых примет участие 13 команд.
«А 5 июля состоится республиканский турнир на Кубок Елбасы по видам байги. Планируется, что в соревнованиях примет участие более 100 скакунов со всех регионов страны. В рамках программы состоятся скачки среди костанайской породы лошадей. В программе: кунан-байге на 16 км, аламан-байге на 25 км, скачки среди костанайской породы лошадей на 23 км. В целом призовой фонд соревнований составляет 21 млн тенге», - пояснил Бекболат Тлеухан.