Республиканский турнир по байге на Кубок Елбасы состоится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоится республиканский турнир на Кубок Елбасы по байге. Об этом на брифинге сообщил президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас на ипподроме «Казанат» мы проводим свои спортивные мероприятия с соблюдением всех санитарных норм. В честь 30-летия Независимости при поддержке Министерства культуры и спорта, акимата города Нур-Султана, а также Ассоциации национальных видов спорта с 26 июня по 5 июля проходит республиканский турнир по кокпару. Кубок Федерации кокпара проводится впервые среди клубов. Призовой фонд соревнований - 12 млн тенге. Турнир будет и далее проводиться», - сказал Бекболат Тлеухан.

Он также сообщил, что сегодня и завтра состоятся соревнования по кокпару среди представителей искусства, в которых примет участие 13 команд.

«А 5 июля состоится республиканский турнир на Кубок Елбасы по видам байги. Планируется, что в соревнованиях примет участие более 100 скакунов со всех регионов страны. В рамках программы состоятся скачки среди костанайской породы лошадей. В программе: кунан-байге на 16 км, аламан-байге на 25 км, скачки среди костанайской породы лошадей на 23 км. В целом призовой фонд соревнований составляет 21 млн тенге», - пояснил Бекболат Тлеухан.



