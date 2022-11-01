Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Республиканский турнир «Дала қырандары» проведут в Астане

1 Ноября 2022, 17:10
Республиканский турнир «Дала қырандары» проведут в Астане
1 Ноября 2022, 17:10

Республиканский турнир «Дала қырандары» проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном дворце единоборств «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова 5 ноября пройдет республиканский турнир «Дала қырандары» по қазақ күресі, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель проведения республиканского турнира – выявить лучших борцов страны в 8 весовых категориях.

С начала года прошло 5 рейтинговых соревнований. По итогам этих турниров были определены 8 борцов, набравшие наибольшее количество баллов в своей весовой категории. 5 ноября среди них выявят лучших из лучших.

Таким образом, по итогам турнира будут награждены только 8 спортсменов, они станут обладателями титула «Дала қыраны» и будут удостоены звания «Бас балуан». Также победители в 8 весовых категориях получат путевку на чемпионат мира, который пройдет в декабре.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Сократить сроки предоставления участков для уличной торговли предлагают в РК
Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд
Одной из столичных улиц присвоят имя президента ОАЭ
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору