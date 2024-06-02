Республиканский Центр орфанных заболеваний открылся в Астане

Сегодня на базе корпоративного фонда «University Medical Center» начал работу Республиканский Центр орфанных заболеваний (РЦОЗ). В открытии Центра приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, Уполномоченный по правам ребенка ребенка в РК Динара Закиева, вице-президент — декан Школы Медицины Назарбаев Университета Массимо Пиньятелли, председатель правления КФ «UMC» Юрий Пя, а также приглашенные эксперты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Центр станет координационным центром для диагностики, лечения и оценки долгосрочных результатов терапии редких заболеваний. Основная цель центра — улучшение медицинской помощи и качества жизни пациентов с редкими болезнями.

— Создание РЦОЗ позволит устранить фрагментарный подход к диагностике и лечению орфанных заболеваний и обеспечить скоординированные усилия медицинского сообщества по улучшению доступности высокоспециализированной помощи, поиску эффективных методов лечения и разработке систем диагностики, — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Фото: Минздрав РК

В рамках открытия РЦОЗ министр посетила детей с орфанными заболеваниями, получающих лечение в UMC, и поздравила их с Днем защиты детей и пожелала скорейшего выздоровления.

В последние годы наблюдается положительная динамика по ранней диагностике наследственных заболеваний. Сегодня на учете состоит всего 12 948 детей с орфанными заболеваниями, из них заболевания центральной и периферической нервной системы — 7239 случаев.

По мере развития медицинской науки, появления новых знаний по этиологии и патогенезу заболеваний, для пациентов с орфанными заболеваниями разрабатываются новые лекарственные средства, новые технологии, внедряются более эффективные виды скринингов и диагностики в целом. Поэтому на сегодня важно интегрировать результаты научных исследований, с клинической медициной, возможностями больничной инфраструктуры, подготовкой специалистов в этом направлении.

Основные задачи РЦОЗ:

⁠Комплексная диагностика позволит максимально сократить путь пациента от момента появления первых симптомов до установления диагноза. Мониторинг и оценка эффективности терапии: В РЦОЗ будет проводиться постоянный мониторинг процесса лечения орфанных заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимой терапии и корректировать её при необходимости. ⁠Комплексный подход к лечению: Центром будет реализован мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с орфанными заболеваниями, с последующей организацией программы реабилитации, что особенно важно для улучшения качества жизни детей с редкими заболеваниями. Обучение и повышение квалификации врачей: Центр станет площадкой для обучения и повышения квалификации специалистов по редким заболеваниям, что позволит расширить знания медицинских работников. ⁠Единый электронный регистр: Планируется создание единого электронного регистра пациентов с орфанными заболеваниями, что упростит процесс учета, мониторинга состояния пациентов и планирование лекарственного обеспечения.

Таким образом, РЦОЗ будет играть ключевую роль в координации усилий по диагностике и лечению редких заболеваний на национальном уровне, обеспечивая пациентам доступ к новейшим методам лечения и поддержке. Открытие центра станет важным шагом в интеграции системного подхода к решению проблем орфанных заболеваний и улучшению качества жизни пациентов в Казахстане.