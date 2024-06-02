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    18:00, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Республиканский Центр орфанных заболеваний открылся в Астане

    Минздрав РК
    Фото: Минздрав РК

    Сегодня на базе корпоративного фонда «University Medical Center» начал работу Республиканский Центр орфанных заболеваний (РЦОЗ). В открытии Центра приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, Уполномоченный по правам ребенка ребенка в РК Динара Закиева, вице-президент — декан Школы Медицины Назарбаев Университета Массимо Пиньятелли, председатель правления КФ «UMC» Юрий Пя, а также приглашенные эксперты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Центр станет координационным центром для диагностики, лечения и оценки долгосрочных результатов терапии редких заболеваний. Основная цель центра — улучшение медицинской помощи и качества жизни пациентов с редкими болезнями.

    — Создание РЦОЗ позволит устранить фрагментарный подход к диагностике и лечению орфанных заболеваний и обеспечить скоординированные усилия медицинского сообщества по улучшению доступности высокоспециализированной помощи, поиску эффективных методов лечения и разработке систем диагностики, — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

    Минздрав РК
    Фото: Минздрав РК

    В рамках открытия РЦОЗ министр посетила детей с орфанными заболеваниями, получающих лечение в UMC, и поздравила их с Днем защиты детей и пожелала скорейшего выздоровления.

    В последние годы наблюдается положительная динамика по ранней диагностике наследственных заболеваний. Сегодня на учете состоит всего 12 948 детей с орфанными заболеваниями, из них заболевания центральной и периферической нервной системы — 7239 случаев.

    По мере развития медицинской науки, появления новых знаний по этиологии и патогенезу заболеваний, для пациентов с орфанными заболеваниями разрабатываются новые лекарственные средства, новые технологии, внедряются более эффективные виды скринингов и диагностики в целом. Поэтому на сегодня важно интегрировать результаты научных исследований, с клинической медициной, возможностями больничной инфраструктуры, подготовкой специалистов в этом направлении.

    Основные задачи РЦОЗ:

    1. ⁠Комплексная диагностика позволит максимально сократить путь пациента от момента появления первых симптомов до установления диагноза.
    2. Мониторинг и оценка эффективности терапии: В РЦОЗ будет проводиться постоянный мониторинг процесса лечения орфанных заболеваний, что позволит оценивать эффективность проводимой терапии и корректировать её при необходимости.
    3. ⁠Комплексный подход к лечению: Центром будет реализован мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с орфанными заболеваниями, с последующей организацией программы реабилитации, что особенно важно для улучшения качества жизни детей с редкими заболеваниями.
    4. Обучение и повышение квалификации врачей: Центр станет площадкой для обучения и повышения квалификации специалистов по редким заболеваниям, что позволит расширить знания медицинских работников.
    5. ⁠Единый электронный регистр: Планируется создание единого электронного регистра пациентов с орфанными заболеваниями, что упростит процесс учета, мониторинга состояния пациентов и планирование лекарственного обеспечения.

    Таким образом, РЦОЗ будет играть ключевую роль в координации усилий по диагностике и лечению редких заболеваний на национальном уровне, обеспечивая пациентам доступ к новейшим методам лечения и поддержке. Открытие центра станет важным шагом в интеграции системного подхода к решению проблем орфанных заболеваний и улучшению качества жизни пациентов в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Здоровье Минздрав РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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