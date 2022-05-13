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Республиканский студенческий фестиваль пройдет в Актау
13 Мая 2022 06:30

Республиканский студенческий фестиваль пройдет в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау 14-15 мая пройдет республиканский студенческий фестиваль «Yessenov Fest – 2022». Мероприятие охватит всех жителей города в возрасте от 15 до 40 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в областном центре общественных коммуникаций президент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова Берик Ахметов, в рамках фестиваля пройдут соревнования по семи видам спорта, включая футбол, стритбол, волейбол. Свои силы участники также опробуют в большом теннисе, казак куреси, в шахматах. В программе также бег на 10 километров. Планируется, что в нем примут участие более 1000 человек.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут дебаты, предметные олимпиады, будут продемонстрированы стартап-проекты, а под занавес мероприятия состоятся церемония награждения победителей и призеров конкурса молодежного творчества и гала-концерт с участием звезд эстрады на берегу моря.

«Перед зрителями выступят такие певцы и коллективы, как Qanay, Californiya, Бауыржан Ретбаев. Ожидается, что на гала-концерте соберется около 20 тыс. зрителей», - сказал Берик Ахметов.


Автор:
Корреспондент
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