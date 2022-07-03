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    14:06, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Республиканский слет «Юный спасатель» прошел в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 200 участников из 17 команд со всех регионов страны соревновались четыре дня в ІІІ республиканском слете «Юный спасатель» в Акмолинской области. По итогам соревнований Акмолинская область стала третьей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, участники соревнования прошли семь этапов, таких как «Визитная карточка», «Стенгазета», «Пожарная эстафета», «Оказание первой помощи», «Аварийно-спасательные работы в зоне техногенной аварии», «Поисково-спасательные работы», «Спасательные работы на водной акватории». Ряд юных спасателей отмечены номинациями «За стремление к победе» и «Самый маленький спасатель».

    «Основной целью соревнований являлось обучение правильным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оказания доврачебной помощи пострадавшим, популяризация среди детей и молодежи здорового и безопасного образа жизни, формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности», - пояснил исполнительный директор спортивной федерации пожарных и спасателей Даурен Данаев.

    Преодолев все эти этапы, победителем стала сборная Нур-Султана, второе место заняла команда Актюбинской области и третье место завоевала Акмолинская область. Призеров соревнований наградили медалями, грамотами и ценными призами.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Акмолинская область ДЧС МЧС Учения
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