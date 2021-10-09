Республиканский симпозиум художников прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел республиканский симпозиум художников «Сурет әлеміндегі Абай мұрасы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Цель мероприятия - популяризации творчества великого Абая, стремление придать стихам и переводам Абая новое звучание с помощью художественных приемов на холсте.

«Имя Абая стало одним из брендов Казахстана. Наш с вами долг - пропагандировать его творчество. Республиканский симпозиум «Сурет әлеміндегі Абай мұрасы», посвященный Абаю Кунанбайулы, имеет особое значение. Действительно, отображение творчества великого поэта на холсте ещё больше раскрывает разные грани его таланта», - сказала заместитель акима области Бактыгуль Хаменова.

В коллекции картин особого внимания посетителей удостоились такие полотна, как «Абайдың қара сөзі», «Абай», «Қансонарда бүркітші шығады аңға», «Тоғжанның келбеті».От имени акима области участникам симпозиума были вручены благодарственные письма и сертификаты на 200 тысяч тенге.В симпозиуме приняли участие 20 художников из разных уголков страны, которые пополнили фонд музея почти 40 новыми произведениями.