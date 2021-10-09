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    21:51, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Республиканский симпозиум художников прошел в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел республиканский симпозиум художников «Сурет әлеміндегі Абай мұрасы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Цель мероприятия - популяризации творчества великого Абая, стремление придать стихам и переводам Абая новое звучание с помощью художественных приемов на холсте.

    «Имя Абая стало одним из брендов Казахстана. Наш с вами долг - пропагандировать его творчество. Республиканский симпозиум «Сурет әлеміндегі Абай мұрасы», посвященный Абаю Кунанбайулы, имеет особое значение. Действительно, отображение творчества великого поэта на холсте ещё больше раскрывает разные грани его таланта», - сказала заместитель акима области Бактыгуль Хаменова.

    В коллекции картин особого внимания посетителей удостоились такие полотна, как «Абайдың қара сөзі», «Абай», «Қансонарда бүркітші шығады аңға», «Тоғжанның келбеті».
    От имени акима области участникам симпозиума были вручены благодарственные письма и сертификаты на 200 тысяч тенге.
    В симпозиуме приняли участие 20 художников из разных уголков страны, которые пополнили фонд музея почти 40 новыми произведениями.


    Теги:
    Атырауская область Культура
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