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вчера 23:23
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вчера 19:28
Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал свою работу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал информационно-просветительскую работу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Глава государства в Послании народу Казахстана четко обозначил общую задачу – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства». Современный государственный аппарат должен открывать новые пути взаимодействия с гражданами, сокращать алгоритмы процессов и повышать качество работы.
«Так, в конце ноября текущего года при Агентстве по противодействию коррупции создан Республиканский информационно-просветительский штаб. Целью штаба является построение конструктивного диалога с населением, культивирование принципов добропорядочности посредством проведения широкой информационно-просветительской работы», - говорится в сообщении.
Штаб предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения. Во всех областях страны уже начали работу региональные информационно-просветительские штабы для обеспечения полномасштабного охвата населения.
27 ноября Республиканский штаб начал свою просветительскую деятельность в Алматы.
Представители штаба - режиссер и писатель Ермек Турсунов, общественный деятель Ырза Турсынзада и представитель Антикоррупционной службы Арман Бердалин посетили ряд высших учебных заведений города, встретились с сотрудниками акимата города Алматы и Департамента полиции. Кроме того, представители штаба провели встречу с членами регионального информационно-просветительского штаба.
«Проводимая разъяснительная работа будет способствовать повышению правовой грамотности населения и консолидации усилий гражданского общества в построении государства, в котором нет места коррупционным проявлениям», - отметила на встрече руководитель штаба Ырза Турсынзада.
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