+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал свою работу в Алматы

27 Ноября 2019 14:37
Поделиться:
Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал свою работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Республиканский штаб Антикоррупционной службы начал информационно-просветительскую работу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме

Антикоррупционный онлайн-квест «Адалдың ісі» стартовал в Атырау
На базе Минкульта открылся антикоррупционный офис Виновник ДТП в Павлодаре угрожал очевидцам аварии «корочкой» Директор Национального центра тестирования осужден за взяточничество

Глава государства в Послании народу Казахстана четко обозначил общую задачу – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства». Современный государственный аппарат должен открывать новые пути взаимодействия с гражданами, сокращать алгоритмы процессов и повышать качество работы.

«Так, в конце ноября текущего года при Агентстве по противодействию коррупции создан Республиканский информационно-просветительский штаб. Целью штаба является построение конструктивного диалога с населением, культивирование принципов добропорядочности посредством проведения широкой информационно-просветительской работы», - говорится в сообщении.

Штаб предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения. Во всех областях страны уже начали работу региональные информационно-просветительские штабы для обеспечения полномасштабного охвата населения.

27 ноября Республиканский штаб начал свою просветительскую деятельность в Алматы.

Представители штаба - режиссер и писатель Ермек Турсунов, общественный деятель Ырза Турсынзада и представитель Антикоррупционной службы Арман Бердалин посетили ряд высших учебных заведений города, встретились с сотрудниками акимата города Алматы и Департамента полиции. Кроме того, представители штаба провели встречу с членами регионального информационно-просветительского штаба.

«Проводимая разъяснительная работа будет способствовать повышению правовой грамотности населения и консолидации усилий гражданского общества в построении государства, в котором нет места коррупционным проявлениям», - отметила на встрече руководитель штаба Ырза Турсынзада.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Реализация Послания,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив